Нефтепровод "Дружба" восстановлен на территории Польши

Опубликовано: 9:32, 8 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Спустя двое суток в Польше смогли восстановить поврежденный трубопровод "Дружба". В субботу прокачка казахстанской нефти в Германию остановилась по одной из ниток "Дружбы" из-за утечки.

Нефтепровод "Дружба", по которому в настоящее время казахстанская нефть через территорию РФ и ряда европейских стран идет в Германию, восстановлен и возобновляет работу.

Повреждение одной из двух ниток трубопровода обнаружили 5 августа, в субботу, ремонтные работы на участке на территории Польши велись с воскресенья круглосуточно.

"Технические службы PERN в понедельник вечером полностью восстановили работу поврежденной нитки трубопровода"

– польский оператор "Дружбы"