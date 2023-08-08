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Нефтепровод "Дружба" восстановлен на территории Польши

Нефтепровод &quot;Дружба&quot; восстановлен на территории Польши
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Спустя двое суток в Польше смогли восстановить поврежденный трубопровод "Дружба". В субботу прокачка казахстанской нефти в Германию остановилась по одной из ниток "Дружбы" из-за утечки.

Нефтепровод "Дружба", по которому в настоящее время казахстанская нефть через территорию РФ и ряда европейских стран идет в Германию, восстановлен и возобновляет работу.

Повреждение одной из двух ниток трубопровода обнаружили 5 августа, в субботу, ремонтные работы на участке на территории Польши велись с воскресенья круглосуточно.

"Технические службы PERN в понедельник вечером полностью восстановили работу поврежденной нитки трубопровода"

– польский оператор "Дружбы"

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