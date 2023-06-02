Казахстан готов увеличивать поставки нефти в Германию

Экспорт казахстанской нефти в Германию может вырасти до 1,2 млн тонн и даже больше. Поставки начались в этом году, но имеются все перспективы для наращивания экспорта.
Потенциал Казахстана позволяет в будущем увеличить нефтяной экспорт в Германию, стартовавший в этом году.
"Казахстан начал осуществлять поставки нефти в Германию через трубопровод "Дружба". С начала текущего года уже реализованы поставки в объеме 90 тыс тонн, имеется потенциал по доведению этого показателя до 1,2 млн тонн в год с возможностью увеличения в будущем"
– президент Касым-Жомарт Токаев
Нефть из Казахстана транзитом идет через Россию, ранее Москва дала разрешение на использование «Дружбы» для экспорта нефти в Германию.