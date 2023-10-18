"Нефтчи" и "Зенит" встретятся в Баку через месяц

Опубликовано: 15:24, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: страница футбольного клуба "Нефтчи" в соцсетях

В следующем месяце "Зенит" проведет в столице Азербайджана матч против "Нефтчи". Предыдущая встреча команд состоялась этим летом, сильнее в ней были петербуржцы.

Товарищеская игра между футбольными клубами "Зенит" и "Нефтчи" пройдет в Баку ровно через месяц,18 ноября. Об этом пишут российские СМИ.

"Договоренность есть. 18-го числа матч состоится"

– пресс-служба "Нефтчи"

Там отметили, что с российской стороны остался ряд неподтвержденных деталей, которые будут решены в течение ближайших дней, передает "Спорт-Экспресс".

Предыдущая встреча команд состоялась минувшим летом в ходе предсезонного турнира в Санкт-Петербурге. В том матче сильнее оказался "Зенит" (3:1).