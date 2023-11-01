Нефтяные скважины защитят от мусора новыми фильтрами

Молодые ученые СКФУ разработали уникальный фильтр, который не только сможет защитить от засорения разрабатываемые и перспективные нефтяные скважины в районах нефтегазодобычи, но и повысить их производительность – он уже запатентован.

Добыча нефти и газа из скважин с неустойчивыми коллекторами – задача непростая, и сложность работы с ними заключается в быстром засорении, существенно снижающим их производительность, однако с этим можно эффективно бороться, доказала группа ученых Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ).

"Наши ученые представили уникальный фильтр, способный предотвращать засорение скважин и увеличивать производительность добычи. СКФУ активно участвует в развитии нефтегазовой отрасли на Северном Кавказе. Ранее группа ученых уже разрабатывала инновационные подходы для повышения эффективности добычи нефти и газа"

- ректор СКФУ Дмитрий Беспалов

Новое устройство – специальный фильтр, который долговечен и несложен в изготовлении. Он прост в эксплуатации и не требует периодической чистки и профилактики, поскольку представляет собой каркас, на котором смонтирована проволочная обмотка. Менять его нужно гораздо реже, чем нынешние фильтры, а срок его эксплуатации намного больше, рассказал Беспалов, передает ТАСС.

Авторы проекта уже получили патент на свое изобретение, оно вскоре будет представлено на конкурсе "Студенческий стартап", добавил ректор СКФУ.