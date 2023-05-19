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Нефть дорожает на новостях из США

Нефть дорожает на новостях из США
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Эталонные сорта нефти дорожают после недельного снижения на новостях из США.

Мировые цены на нефть растут в пятницу утром и могут завершить неделю ростом более чем на 3%, впервые за пять недель, говорят данные торгов.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,75%, до $76,43 за баррель, июньских фьючерсов на WTI – на 0,70%, до $72,36.

Цена на «черное золото» демонстрирует  первый недельный рост после месяца непрерывного снижения, которое было вызвано беспокойствами на рынках из-за банкротства американского банка First Republic, а также повышения учетных ставок в Европе и США.

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