Нефть дорожает на новостях из США

Опубликовано: 8:52, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Эталонные сорта нефти дорожают после недельного снижения на новостях из США.

Мировые цены на нефть растут в пятницу утром и могут завершить неделю ростом более чем на 3%, впервые за пять недель, говорят данные торгов.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,75%, до $76,43 за баррель, июньских фьючерсов на WTI – на 0,70%, до $72,36.

Цена на «черное золото» демонстрирует первый недельный рост после месяца непрерывного снижения, которое было вызвано беспокойствами на рынках из-за банкротства американского банка First Republic, а также повышения учетных ставок в Европе и США.