Недобросовестным застройщикам Астаны пригрозили судом

Застройщикам Астаны, затягивающим процесс возведения домов в казахстанской столице, грозят судебные иски, передает официальный сайт столичного акимата.
"Встретился с жителями ряда ЖК, строительство которых частными застройщиками затягивается. Это ЖК "Казанат-2", "София", "Оазис", Arai apartments. Помимо отставания от графика также имеются проблемы с документами, финансированием. За выявленные нарушения застройщики привлечены к административной ответственности", - сообщил аким Астаны Женис Касымбек, призвав строителей не заигрывать с людскими судьбами, передает Sputnik Казахстан.
"Если не будут выполнены законные требования и устранены нарушения в срок, дела будут направлены в суд. Материалы будут рассматриваться в уголовной плоскости. Объекты же будут передаваться другим инвесторам"
- Женис Касымбек
Такие же проблемы касаются многих других столичных строительных компаний, и мэрия взяла на себя обязанность контролировать ход строительства проблемных домов, - отметил столичный градоначальник.