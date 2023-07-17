Недобросовестным застройщикам Астаны пригрозили судом

Опубликовано: 23:19, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Застройщики Астаны, всячески затягивающие строительство жилья, могут ответить за свою медлительность в суде, а их дома будут достраивать другие компании, отметил глава казахстанской столицы Женис Касымбек.

Застройщикам Астаны, затягивающим процесс возведения домов в казахстанской столице, грозят судебные иски, передает официальный сайт столичного акимата.

"Встретился с жителями ряда ЖК, строительство которых частными застройщиками затягивается. Это ЖК "Казанат-2", "София", "Оазис", Arai apartments. Помимо отставания от графика также имеются проблемы с документами, финансированием. За выявленные нарушения застройщики привлечены к административной ответственности", - сообщил аким Астаны Женис Касымбек, призвав строителей не заигрывать с людскими судьбами, передает Sputnik Казахстан.

"Если не будут выполнены законные требования и устранены нарушения в срок, дела будут направлены в суд. Материалы будут рассматриваться в уголовной плоскости. Объекты же будут передаваться другим инвесторам"

- Женис Касымбек

Такие же проблемы касаются многих других столичных строительных компаний, и мэрия взяла на себя обязанность контролировать ход строительства проблемных домов, - отметил столичный градоначальник.