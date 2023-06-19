Два крана упали в Астане

Опубликовано: 23:00, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ЧП произошло сегодня в столице Казахстане. Сильный ветер уронил башенный кран, который упал на еще один кран, стоявший рядом. К счастью, никто не пострадал.

Дувший сегодня в Астане штормовой ветер уронил два башенных крана. Детали ЧП рассказали в профильном комитете МЧС Казахстана.

Инцидент произошел в в столичном районе Нура, на стройплощадке.

"18 июня 2023 года ориентировочно в 19:50 вследствие неблагоприятных погодных условий, а именно штормового ветра произошло падение не работающего башенного крана КБ-401 на стоящий рядом башенный кран КБ - 503"

– спасатели

К счастью, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал.