Машина столкнулась с подъемным краном в Ереване - много раненых

Опубликовано: 12:37, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Серьезная автоавария со множеством пострадавших случилась утром в Ереване. По не установленной причине микроавтобус врезался в подъемный кран.

Крупное ДТП случилось сегодня утром в Ереване. Изначально о нем сообщили СМИ, затем информацию подтвердили в МВД Армении.

ЧП произошло рано утром, примерно в 6.30 по местному времени (5.30 мск), на Аштаракском шоссе. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в котором ехали пассажиры, в какой-то момент покинул проезжую часть и врезался в припаркованный подъемный кран.

По данным прессы, машина принадлежала частной компании и перевозила ее сотрудников.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько человек пострадало в аварии в Ереване?

Изначально речь шла о 10 пострадавших. Позже Минздрав уточнил информацию, и число раненых сократилось до семи. Три человека имели иностранное гражданство, они получили самые легкие травмы и были отпущены после того, как получили первую помощь.

Остальные раненые находятся в состоянии средней тяжести, причем один из них лечится в реанимации. Двое получают помощь в нейрохирургическом отделении. Еще один раненый - в травматологии.