Неадекватный мужчина с ножом напугал жителей Павлодара

Житель Павлодара, находившийся практически в невменяемом состоянии, задержан полицейскими. Он ходил по улице и грозил прохожим ножом.
Полицейские обезвредили мужчину, пугавшего ножом прохожих в Павлодаре, сообщает Polisia.kz.
Сегодня примерно в 8.00 по местному времени (5.00 мск) был получен сигнал о том, что у одного из торговых домов ходит странный мужчина. В руках он держал нож, которым угрожал шедшим мимо людям.
На место ЧП оперативно прибыли находившиеся поблизости патрули.
Стражи порядка обезвредили агрессора и забрали у него кухонный нож. Освидетельствование показало, что 39-летний мужчина был пьян. Идет проверка.