Неадекватный мужчина с ножом напугал жителей Павлодара

Опубликовано: 16:57, 6 мая 2023 (UTC+3 MSK)

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Житель Павлодара, находившийся практически в невменяемом состоянии, задержан полицейскими. Он ходил по улице и грозил прохожим ножом.

Полицейские обезвредили мужчину, пугавшего ножом прохожих в Павлодаре, сообщает Polisia.kz.

Сегодня примерно в 8.00 по местному времени (5.00 мск) был получен сигнал о том, что у одного из торговых домов ходит странный мужчина. В руках он держал нож, которым угрожал шедшим мимо людям.

На место ЧП оперативно прибыли находившиеся поблизости патрули.

Стражи порядка обезвредили агрессора и забрали у него кухонный нож. Освидетельствование показало, что 39-летний мужчина был пьян. Идет проверка.