Не стало экс-главы Минтранса РФ Романа Старовойта

Экс-министр транспорта России Роман Старовойт был найден погибшим сегодня в Одинцовском городском округе, об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
По ее словам, тело бывшего главы транспортного ведомства обнаружили в машине, у него было огнестрельное ранение.
"Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего"
– Светлана Петренко
Она также назвала основную версию трагедии – по ее словам, в качестве нее рассматривается самоубийство.
Отметим, что Роман Старовойт был освобожден от должности министра сегодня утром. Он занял этот пост в мае прошлого года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что причиной отставки была не утрата доверия.