Не стало экс-главы Минтранса РФ Романа Старовойта

Бывший глава российского министерства транспорта Роман Старовойт был найден мертвым в Подмосковье. Ранее сегодня утром он был освобожден от должности.

Экс-министр транспорта России Роман Старовойт был найден погибшим сегодня в Одинцовском городском округе, об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, тело бывшего главы транспортного ведомства обнаружили в машине, у него было огнестрельное ранение.

"Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего"

– Светлана Петренко

Она также назвала основную версию трагедии – по ее словам, в качестве нее рассматривается самоубийство.

Отметим, что Роман Старовойт был освобожден от должности министра сегодня утром. Он занял этот пост в мае прошлого года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что причиной отставки была не утрата доверия.