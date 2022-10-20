Названа главная тема встречи глав Роскосмоса и NASA

Глава Роскосмоса находится с США с визитом, 31 июля он проведет встречу с Шоном Даффи. Основной темой беседы станет предстоящий вывод из эксплуатации МКС.

Вывод из эксплуатации Международной космической станции (МКС) обсудят на встрече гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов и исполняющий обязанности главы НАСА Шона Даффи на встрече 31 июля, сообщил представитель НАСА Стивен Сиселоф.

"Россия и США, очевидно, тесно сотрудничали и ежедневно работают на Международной космической станции... Учитывая, что сейчас важный момент в истории космической станции, 25-летний юбилей, и мы знаем, что в 2030 году она выйдет из эксплуатации, поэтому нужно убедиться, что все готово"

– Стивен Сиселоф

Он добавил, что срок МКС планируется продолжить до 2030 года, на вопросы вывода станции остается пять лет, поэтому "на этом уровне всегда есть о чем поговорить". По словам представителя НАСА, эта тема будет основной на встрече Баранова и Даффи.

"Этому предстоит много обсуждений, множество соглашений, продление срока эксплуатации космической станции до 2030 года, а затем вывод ее из эксплуатации. Я полагаю, что это будет основной темой"

– Стивен Сиселоф

Напомним, российская сторона продлила работу своего сегмента МКС до 2028 года, при этом остальные партнеры выражают заинтересованность в продлении работы станции на пять лет - до 2030 года.

В Роскосмосе разработали проект программы сведения МКС с орбиты, оно продлится около двух с половиной лет.