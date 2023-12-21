Назван самый темный месяц 2023 года в Москве

Прошедший декабрь оказался наиболее сумрачным месяцем года. Солнце в декабре светило в Москве всего 8 часов.

Аномальной пасмурным оказался декабрь 2023 года - он заслужил звание самого темного месяца года.

В прошлом месяце москвичи серьезно недополучили солнечного света - солнце озаряло Москву только 8 часов при норме в 18, объяснила ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Этот месяц был самым темным в прошедшем году. В целом за 2023 год в Москве солнце сияло на небе в течение 1 тыс 811 часов, что составляет 105% от годовой суммы"

– Позднякова

Отметим, что в декабре 2022 года солнечных часов в городе было 22, почти втрое больше, чем в декабре 2023 года.

Норма солнечного света в январе составляет для столицы 21 час.

Солнечный свет необходим для правильной работы обменных процессов в организме, он способствует выработке витамина D и серотонина - гормона счастья.