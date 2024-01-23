Назван размер закята на 2024 год

Совет улемов ДУМ РФ сообщил, что минимальный и обязательный размер закята в 2024 году составит 150 рублей. Суммы выше являются рекомендуемыми.

Совет улемов Духовного управления мусульман России установил минимальную и обязательную сумму при выплате милостыни «закят уль-фитр» во время священного месяца Рамадан в 2024 году.

В ДУМ заявили, что размер зякята в этом году для малоимущих составляет 150 рублей. Суммы в 800 и 1200 рублей предназначены для людей со средним достатком и для состоятельных граждан.

При этом сумма в 150 рублей – минимальная и обязательная к выплате, а суммы выше – рекомендуемые. В ДУМ добавили, что верующий может выплатить больше при наличии такой возможности.

Помимо этого, те, кто не сможет в этом году держать «уразу» по тем или иным причинам, смогут выплатить «фидья-садака» - искупительную милостыню, минимальный размер которой в этом году составит 350 рублей.