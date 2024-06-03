Назначена дата заседания парламента по импичменту Пашиняну

Внеочередное заседание Нацсобрания, посвященное импичменту премьер-министра, назначено в Армении. Судьба Никола Пашиняна и его правительства решится ровно через неделю.

Парламент Армении соберется на внеочередное заседание в следующий понедельник, сообщается на сайте законодательного органа.

Как говорится в распоряжении, подписанном спикером Нацсобрания Аленом Симоняном, оно пройдет 17 июня. Время начала собрания – в 18:30 (17:30 мск).

Повестка заседания состоит из всего одного вопроса. Это отставка правительства, в том числе премьера Никола Пашиняна, необходимость формирования нового кабмина.

Инициаторами проведения собрания выступили оппозиционные националистические фракции – "Армения" и "Честь имею".

Ранее сегодня стало известно, что Совет НС отказался назначать внеочередное заседание до 17 июня. Этого требовала оппозиция и лидер уличных протестов, архиепископ Баграт Галстанян.