Навруз в Узбекистане отметят широкими гуляниями

Всенародные гуляния, концерты, соревнования, дегустации и ярмарки проведут в Узбекистане по случаю Навруза. Празднику будет предшествовать хашар, города и села подготовят к приходу весны.

Узбекистан готовится отметить Навруз в 2024 году. Праздник пройдет под девизом «С тобой, Навруз, мир светом озарится!».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял постановление о проведении в республике праздничных мероприятий. В честь Навруза в Узбекистане нерабочими будут четыре дня - c 21 по 24 марта. Запланированы всенародные гуляния. В преддверии Навруза в Узбекистане пройдет всенародный хашар - города и улицы будут озеленять и благоустраивать, также состоятся мероприятия экологического проекта «Яшил макон». К Наврузу на улицах и площадях появится праздничное оформление, выдержанное в национальном стиле.

Как будут праздновать Навруз в Узбекистане? Запланированы концерты, выставки изделий ремесленничества, различные ярмарки, дегустации праздничных блюд, а также соревнования по национальным видам спорта.

«Принимая во внимание, что в этом году праздник Навруз отмечается в священный месяц Рамазан, особое внимание уделить оказанию всестороннего уважения и почтения представителям старшего поколения»

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