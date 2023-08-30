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Наводнение в Тбилиси 2023: власти назвали причину потопа

Наводнение в Тбилиси 2023: власти назвали причину потопа
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ливни в Тбилиси накануне вызвали многочисленные подтопления из-за плачевного состояния ливневой канализации. К ее недееспособности, по мнению городского руководства, привело легкомыслие и неряшество жителей города.

Тбилисская ливневка пришла в негодность из-за мусора, который люди постоянно выбрасывают прямо на улицах, именно поэтому накануне и произошли подтопления, сообщил руководитель службы по очистке "Тбилсервис групп".

"Коллекторы и приемники сточных вод перекрыло листьями, тканями, целлофановыми пакетами, что не дало коллекторам возможность пропустить воду. В другом случае коллекторы работали очень хорошо. Факт, что когда дождь прекратился, примерно через 10 минут вся территория была очищена, и луж не осталось"

– Давид Пачулия

Чиновник подчеркнул, что фактическая поломка ливневки лежит на совести мусорящих горожан: городские службы выполняют свою работу и собирают мусор, но если на его место будет постоянно попадать новый, то результата не будет.

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