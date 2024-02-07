Что сейчас происходит с российскими туристами в Анталье?

Российские путешественники не испытали трудностей связанных наводнением в туристических районах Турции. Серьезного подтопления отелей не зафиксировано.

Ассоциация туристических операторов России проинформировала, что наводнение в Анталье не затронуло российских путешественников. Они продолжают отдыхать в своих отелях.

"По предварительным данным, российские туристы в Анталье не испытывают проблем в связи с сильными ливнями, прошедшими прошлой ночью"

– АТОР

Ранее стало известно, что в связи с сильными дождями турецкий курорт Анталья был затоплен. В некоторых районах было остановлено транспортное сообщение.

При этом территории гостиниц, где размещены российские путешественники не пострадали.

По информации турфирм сейчас на курортах Турции отдыхают до 12 тыс россиян. Никто из них не обратился с просьбой досрочно завершить отдых.

Уточняется, что в Анталье из-за сильных дождей были подтоплены несколько улиц. В связи с этим некоторые отельеры отмечали трудности с персоналом, которые не смогли добраться на рабочее место.