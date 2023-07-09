Наводнение уходит из Сочи

Как рассказали сегодня вечером в кубанском ГУ МЧС РФ, наводнение, образовавшееся в Сочи из-за проливных дождей, резко пошло на спад. Безопасность жителей и гостей города сейчас находится под контролем представителей ведомства.
В частности, вода утекла из наиболее пострадавшего от дождей микрорайона Хоста.
Как пишет РИА Новости, в главном управлении кубанских спасателей подчеркнули, что и в Сочи, и в его округе ситуация с разливом воды стабилизировалась.
Тем не менее, в городе по-прежнему не отменено штормовое предупреждение. Тяжелая погода еще не закончилась – метеорологи ожидают, что проливные дожди и наводнения в Сочи еще повторятся, в особенности этой ночью.
Отдыхающих рекомендовано не приближаться к воде, а сочинские пляжи пока не планируется открывать для посещений.