Наводнение уходит из Сочи

Опубликовано: 20:58, 9 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Затопившее сочинский микрорайон Хоста наводнение пошло на спад, разлив воды, вызванные тяжелыми дождями, уходит из города. При этом метеорологи предупреждают, что ливни и наводнения еще повторятся в начале следующей недели.

Как рассказали сегодня вечером в кубанском ГУ МЧС РФ, наводнение, образовавшееся в Сочи из-за проливных дождей, резко пошло на спад. Безопасность жителей и гостей города сейчас находится под контролем представителей ведомства.

В частности, вода утекла из наиболее пострадавшего от дождей микрорайона Хоста.

Как пишет РИА Новости, в главном управлении кубанских спасателей подчеркнули, что и в Сочи, и в его округе ситуация с разливом воды стабилизировалась.

Тем не менее, в городе по-прежнему не отменено штормовое предупреждение. Тяжелая погода еще не закончилась – метеорологи ожидают, что проливные дожди и наводнения в Сочи еще повторятся, в особенности этой ночью.

Отдыхающих рекомендовано не приближаться к воде, а сочинские пляжи пока не планируется открывать для посещений.