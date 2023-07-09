Ливни затопили Сочи ночью

Опубликовано: 11:54, 9 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского

Сильные дожди прошли в Хостинском районе Сочи сегодня ночью. Подтоплены несколько домов, однако, к счастью, никто не пострадал. По данным СМИ, серьезно повреждены несколько автомобилей.

В Хостинском районе Сочи сегодня с утра устраняют последствия непогоды, детали рассказали в администрации города.

По данным синоптиков, залповые ливни принесли в город порядка 80 мм осадков.

Вода залила цокольные этажи двух многоэтажных домов, ее откачивают, жильцы остаются в домах. А вот тем, кто проживает на первом этаже еще в одном доме на улице Кипарисовой, понадобилось временное жилье - водяной поток залил их квартиры.

На улице Ручей Видный возникшая из-за осадков волна снесла несколько машин, сбив их вместе. Автомобили были повреждены.

Некоторый ущерб стихия нанесла дорогам, но на расписание общественного транспорта это не повлияло. Последствия ликвидируются параллельно с его движением.

Остальные коммуникации не пострадали, у жителей Хосты по-прежнему есть вода, свет и газ.

Хотя пока вода ушла, опасность не миновала, предупредил глава города.

"Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в ночь на понедельник. Все городские службы продолжают работу в круглосуточном режиме. Следим за оперативной обстановкой на месте. Окажем населению всю необходимую помощь"

– Алексей Копайгородский