Ливни затопили Сочи ночью

В Хостинском районе Сочи сегодня с утра устраняют последствия непогоды, детали рассказали в администрации города.
По данным синоптиков, залповые ливни принесли в город порядка 80 мм осадков.
Вода залила цокольные этажи двух многоэтажных домов, ее откачивают, жильцы остаются в домах. А вот тем, кто проживает на первом этаже еще в одном доме на улице Кипарисовой, понадобилось временное жилье - водяной поток залил их квартиры.
На улице Ручей Видный возникшая из-за осадков волна снесла несколько машин, сбив их вместе. Автомобили были повреждены.
Некоторый ущерб стихия нанесла дорогам, но на расписание общественного транспорта это не повлияло. Последствия ликвидируются параллельно с его движением.
Остальные коммуникации не пострадали, у жителей Хосты по-прежнему есть вода, свет и газ.
Хотя пока вода ушла, опасность не миновала, предупредил глава города.
"Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в ночь на понедельник. Все городские службы продолжают работу в круглосуточном режиме. Следим за оперативной обстановкой на месте. Окажем населению всю необходимую помощь"
– Алексей Копайгородский