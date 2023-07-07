Смерчи над морем: погода в Сочи ухудшится

Опубликовано: 15:28, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Сочи в выходные дни будут идти ливни с грозами, над морем могут образовываться смерчи, в горах - сходить сели. Жителей и гостей региона предупреждают о штормовой погоде.

В предстоящие выходные в Сочи, как и на большей территории Краснодарского края, будет штормовая, дождливая погода.

Погода ухудшится ночью и останется опасной 8, 9, 10 июля. Метеорологи прогнозируют мощные ливни, грозы, град, шквал до 17 м/с.

Тропические дожди могут привести к опасному подъему воды в реках, существует риск схода селевых потоков.

Смерчи над Черным морем вероятны на участке Магри - Веселое, близ границы с Абхазией.