Наука в Дагестане получит 50 млн рублей до конца года

Российский научный фонд совместно с правительство Дагестана поддержат научные проекты рублем. На них будет суммарно выделено 50 миллионов.

На научные исследования в Дагестане в этом году будет выделено 50 млн рублей, средства направят из бюджета регионального правительства и Российского научного фонда.

"Мы в этом году подписали соглашение с правительством Республики Дагестан. С каждой стороны выделяется по 25 млн рублей, то есть суммарно до 50 млн рублей. В этом году мы отбираем проекты, в следующем году мы будем финансировать"

– заместитель гендиректора РНФ Андрей Блинов

Он отметил, что фонд в последние несколько лет все чаще выделяет средства на научные проекты в Республике Дагестан. Новое финансирование получат те проекты, которые помогут региону с решением актуальных задач, уточнил Блинов, передает ТАСС.