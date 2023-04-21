Наставник сборной России объяснил отказ от участия в чемпионате Центральноазиатской ассоциации

Опубликовано: 15:00, 21 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главный тренер российской национальной команды по футболу озвучил причины отказа от участия в чемпионате CAFA. По словам Валерия Карпина, это сроки проведения турнира и не слишком благоприятные погодные условия в городах, принимающих матчи

Главный тренер сборной России по футболу объяснил, почему было принято решение отказаться от участия в предстоящем чемпионате ассоциации Центральной Азии.

Причина №1

По словам Валерия Карпина, одной из причин являются сроки проведения турнира. Из-за того, что финал Кубка России состоится 11 июня, часть игроков не смогла бы приехать в расположение сборной к самому началу подготовительных сборов, уточнил он.

Причина №2

Специалист также обратил внимание на тяжелые погодные условия в Ташкенте и Бишкеке, где воздух прогревается до 30 градусов и выше. Кроме того, он подчеркнул, что в том же Бишкеке уложено искусственное поле, поэтому риск получения травм игроками возрастает. Карпин напомнил, что после игры годичной давности в Бишкеке следующую игру были вынуждены пропустить 5 футболистов, передает ТАСС,