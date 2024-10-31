Наставник "Карабаха" поздравил Азербайджан с Днем победы

В "Карабахе" прокомментировали игру и результат вчерашнего матча Лиги Европы против клуба "Буде-Глимт". Игра состоялась в Норвегии и завершилась в пользу агдамской команды.

Главный тренер футбольного клуба "Карабах" (Азербайджан) Гурбан Гурбанов подвел итоги игры 4-го тура основного этапа Лиги Европы с норвежским "Буде-Глимтом".

Выступая на послематчевой пресс-конференции, он в первую очередь поздравил своих подопечных с победой.

"Учитывая здешние условия, будь то фактора поле или погоды, и долгая дорога, а также три подряд поражения, создавали давление на футболистов"

– наставник агдамской команды

Он рассказал, что говорил со своими игроками перед матчем, что в игре с норвежской командой может быть любой результат, но они должны биться на поле.



"И ребята молодцы, показали это на поле. Я и вчера говорил, что "Буде-Глимт" – очень хорошая команда. Желаю им успехов"

– Гурбан Гурбанов

Он также поздравил всех азербайджанцев с Днем Победы в Отечественной войне.

"В этот день, в День Победы, возможно, весь Азербайджан следил за нашей игрой и ждал победы. Слава Всевышнему, мы ее добились. Поздравляю и наших болельщиков, и руководство"

– тренер "Карабаха"

Напомним, матч "Буде-Глимт" - "Карабах" состоялся в Норвегии вечером 7 ноября. Победу со счетом 2:1 одержала агдамская команда.