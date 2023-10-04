Население Казахстана приблизилось к 20 миллионам

Опубликовано: 10:08, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Численность населения Казахстана составила 19,94 млн. Больше всего людей стало в Астане, Алматы и Шымкете.

Статистики Казахстана рассказали о приросте населения за сентябрь - на 1 сентября он составил 177 тыс человек.

Сейчас в республике проживают 19 944 726 человек. Больше всего населения стало в крупных казахстанских городах. Лидирует Шымкет, здесь численность населения выросла почти на 17 тыс. Далее идет Астана, в столице республики прирост составил 16,1 тыс. На третьем месте Алматы – количество жителей мегаполиса превысило 15 тыс.

Стоит отметить, что в это число входят и 5,8 тыс мигрантов.

Бюро статистики Казахстана регулярно проводят подсчет количества жителей. В целом, в росте населения республики прослеживается положительная динамика. В августе этого года статисты заявляли о том, что естественный прирост населения достиг 154,6 тыс человек. Из них 6,2 тыс людей из других стран.