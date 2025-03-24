Вестник Кавказа

Напавший на главу оппозиции Турции ранее был приговорен пожизненно

Полиция в Турции
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Мужчина, атаковавший главу ключевой оппозиционной партии Турции Озгюра Озеля, в 2000-х годах был судим и приговорен к двум пожизненным заключениям за убийство собственных детей.

Агрессор, совершивший нападение на председателя главной оппозиционной партии Турции – Народно-республиканской партии, Озгюра Озеля, оказался судим за тяжелейшее преступление, рассказал глава Минюста Йылмаз Тунч.

По его словам, подозреваемый задержан, его личность установлена. Выяснилось, что в 2004 году он убил двух своих детей, еще двух ранил. За это его приговорили к двум пожизненным заключениям, а также к еще одному тюремному сроку в несколько лет.

Однако в 2020 году, проведя в тюрьме 16 лет, убийца вышел на свободу условно.

"Если бы он совершил то же самое преступление, то в соответствии с действующим сейчас законодательством, получил бы более одного пожизненного срока с отягчающими обстоятельствами и провел бы в тюрьме не менее 36 лет"

– министр

В таком случае преступник не смог бы освободиться досрочно: отягчающие обстоятельства почти исключают это.

Напомним, что атака произошла накануне в Стамбуле. Человек из толпы ударил Озеля рукой по лбу.

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