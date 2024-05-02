На лидера турецкой оппозиции совершено нападение

Лидер Народно-республиканской партии подвергся нападению. Политик в окружении толпы сел в машину. Причины уточняются.
В Анкаре совершено нападение на руководителя оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюра Озеля, передает телеканал CNN Turk.
Уточняется, что лидер крупнейшей турецкой оппозиционной партии подвергся атаке на выходе из мероприятия. На него напал неизвестный мужчина.
На опубликованных кадрах видно, как нападавший ударил оппозиционера кулаком. Однако, отмечает CNN Turk, его впоследствии схватила охрана политика.
Подчеркивается, что Озель в окружении толпы сел в свою машину. Причины нападения в настоящее время неясны, но они уточняются.