Вестник Кавказа

На лидера турецкой оппозиции совершено нападение

На лидера турецкой оппозиции совершено нападение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лидер Народно-республиканской партии подвергся нападению. Политик в окружении толпы сел в машину. Причины уточняются.

В Анкаре совершено нападение на руководителя оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюра Озеля, передает телеканал CNN Turk.

Уточняется, что лидер крупнейшей турецкой оппозиционной партии подвергся атаке на выходе из мероприятия. На него напал неизвестный мужчина.

На опубликованных кадрах видно, как нападавший ударил оппозиционера кулаком. Однако, отмечает CNN Turk, его впоследствии схватила охрана политика.

Подчеркивается, что Озель в окружении толпы сел в свою машину. Причины нападения в настоящее время неясны, но они уточняются.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1235 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Глава оппозиции выплатит $1,9 тыс Эрдогану

Глава оппозиции выплатит $1,9 тыс Эрдогану

Эрдоган подал иск против лидера турецкой оппозиции

Эрдоган подал иск против лидера турецкой оппозиции

Оппозиция препятствует расследованию против мэра Стамбула – Эрдоган

Оппозиция препятствует расследованию против мэра Стамбула – Эрдоган

Эрдоган подал иск на $13 тыс против главы оппозиции

Эрдоган подал иск на $13 тыс против главы оппозиции

Сбор подписей по недоверию Эрдогану начинается в Турции

Сбор подписей по недоверию Эрдогану начинается в Турции

Турецкая оппозиция обеспокоилась отдалением Турции от Евросоюза

Турецкая оппозиция обеспокоилась отдалением Турции от Евросоюза

Оппозиция в Турции организует досрочные президентские выборы

Оппозиция в Турции организует досрочные президентские выборы

Раскол внутри оппозиции в Турции и интерес Эрдогана

Раскол внутри оппозиции в Турции и интерес Эрдогана

Эрдоган впервые почти за 20 лет побывал в штаб-квартире оппозиции

Эрдоган впервые почти за 20 лет побывал в штаб-квартире оппозиции

Эрдоган впервые за 8 лет встретился с лидером оппозиционной партии

Эрдоган впервые за 8 лет встретился с лидером оппозиционной партии

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы