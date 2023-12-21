Нападение на Йемен вызвало массовые протесты в стране

Многолюдные митинги проходят сегодня на городских площадях в Йемене, сообщает местное издание Saba.
По его данным, в акциях протеста участвуют десятки тысяч человек на подконтрольных хуситам территориях. Они высказываются против ракетного удара, нанесенного Америкой и Британией сегодня ночью.
"Впервые площадь Аль-Сабин в столице Сане не смогла вместить миллионную массу людей, стекавшуюся к ней со всех сторон в ответ на призыв вождя (лидера "Ансар Аллах" Абдель Малека аль-Хуси)"
– агентство
Почему США напали на Йемен?
В ночь с четверга на пятницу американские и британские военные обстреляли ракетами Tomahawk военные объекты хуситов в Йемене, нанеся удары по десяткам целей. Атака была совершена в ответ на многочисленные нападения на мирные торговые суда. Члены движения "Ансар Аллах" обстреливают их регулярно, выражая таким образом поддержку ХАМАС и сектору Газа с момента очередного обострения палестино-израильского конфликта осенью 2023 года.