Нападение на Йемен вызвало массовые протесты в стране

Протесты начались в городах Йемена, подконтрольных мятежникам-хуситам. Участники демонстраций выступают против удара, который нанесли сегодня ВВС США и Великобритании по ряду целей, связанных с военной активностью хуситов.

Многолюдные митинги проходят сегодня на городских площадях в Йемене, сообщает местное издание Saba.

По его данным, в акциях протеста участвуют десятки тысяч человек на подконтрольных хуситам территориях. Они высказываются против ракетного удара, нанесенного Америкой и Британией сегодня ночью.

"Впервые площадь Аль-Сабин в столице Сане не смогла вместить миллионную массу людей, стекавшуюся к ней со всех сторон в ответ на призыв вождя (лидера "Ансар Аллах" Абдель Малека аль-Хуси)"

– агентство

Почему США напали на Йемен?

В ночь с четверга на пятницу американские и британские военные обстреляли ракетами Tomahawk военные объекты хуситов в Йемене, нанеся удары по десяткам целей. Атака была совершена в ответ на многочисленные нападения на мирные торговые суда. Члены движения "Ансар Аллах" обстреливают их регулярно, выражая таким образом поддержку ХАМАС и сектору Газа с момента очередного обострения палестино-израильского конфликта осенью 2023 года.