Нальчик украсит гектар сирени

Опубликовано: 7:31, 29 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Столицу Кабардино-Балкарии можно по праву назвать городом парком: на территории Нальчика действует 18 парков. В сентябре в городе появится новая рекреационная территория – Сиреневый бульвар

Первый месяц осени подарит Нальчику Сиреневый бульвар. Об этом сообщили в администрации города. В настоящее время ведется установка бортовых камней вдоль тротуаров и заездов, готовится пространство для детской воркаут-площадки.

"В сентябре в Нальчике появится новый сквер, который будет располагаться в пятом микрорайоне по улице Тарчокова. Особенностью нового общественного пространства станет Сиреневый бульвар. Кусты сирени планируется высадить здесь осенью на площади почти в два гектара"

– пресс-служба администрации Нальчика

В релизе также говорится о том, что проект паркового пространства выбирали местные жители.

Интересно отметить, что Нальчике действует один из самых больших парков на Северном Кавказе – Атажукинский сад. Побывав в нем, можно в буквальном смысле совершить путешествие по российской истории: уже само слово "сад" отсылает нас к XIX веку, когда на месте парка находился фруктовый сад. Затем гостей парка встречает липовая аллея, проложенная еще во времена СССР. Клумбы парка украшают гранитные книги, на страницах которых высечены стихи поэтов о Кавказе.