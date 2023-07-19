Туристы устремились в Кабардино-Балкарию

Опубликовано: 16:39, 19 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

КБР нарастила поток туристов. Самыми посещаемыми оказались Приэльбрусье, Нальчик, экстрим-парк "Флай Чегем" и археолого-туристический комплекс "Верхняя Балкария".

Минкурортов и туризма Кабардино-Балкарии сообщает о том, что в первом полугодии республику посетило порядка 621 тыс человек. Этот показатель на 12,9% превышает данные за такой же период в 2022 году.

"За первые шесть месяцев текущего года Кабардино-Балкарию посетили 621 тыс. туристов, что на 12,9% выше прошлогоднего уровня за аналогичный период. В топ-5 популярных мест субъекта вошли Приэльбрусье (Южное и Северное), город Нальчик, экстрим-парк "Флай Чегем" и археолого-туристический комплекс "Верхняя Балкария"

– министерство курортов и туризма региона

По словам главы Минкурортов Мурата Шогенцукова, рост турпотока в республику обусловлен тем, что каждый сможет найти что-то интересное для себя: это и гастротуризм, и экстремальные программы и увлекательные экскурсии.