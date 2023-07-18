Люксовая отель-башня ждет туристов в Кабардино-Балкарии

Опубликовано: 19:25, 18 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новый отель класса «люкс» будет рад предложить услуги гостям парадрома «Флай Чегем» в Кабардино-Балкарии.

Любители пара- и дельтапланеризма смогут наслаждаться полетами дольше благодаря открытию нового отеля-башни класса «люкс» на территории парадрома «Флай Чегем» в Чегемском районе КБР.

По словам директора компании Марата Мушкаева, гостей ждут новые 11 номеров

«Единовременно на территории парадрома сегодня можно разместить 110 человек, это существенный рост по сравнению с прошедшим периодом. Сейчас завершается строительство отеля-башни, и примерно через месяц запустим 11 номеров класса „люкс“, инфраструктура растет»

– Марат Мушкаев

Также собеседник ТАСС рассказал о том, что на днях на территории парадрома заработал глэмпинг-парк, открытый для круглогодичного посещения.