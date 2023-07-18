РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Люксовая отель-башня ждет туристов в Кабардино-Балкарии

Люксовая отель-башня ждет туристов в Кабардино-Балкарии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Новый отель класса «люкс» будет рад предложить услуги гостям парадрома «Флай Чегем» в Кабардино-Балкарии.

Любители пара- и дельтапланеризма смогут наслаждаться полетами дольше благодаря открытию нового отеля-башни класса «люкс» на территории парадрома «Флай Чегем» в Чегемском районе КБР.

По словам директора компании Марата Мушкаева, гостей ждут новые 11 номеров

«Единовременно на территории парадрома сегодня можно разместить 110 человек, это существенный рост по сравнению с прошедшим периодом. Сейчас завершается строительство отеля-башни, и примерно через месяц запустим 11 номеров класса „люкс“, инфраструктура растет»

– Марат Мушкаев

Также собеседник ТАСС рассказал о том, что на днях на территории парадрома заработал глэмпинг-парк, открытый для круглогодичного посещения.

Ставропольский край впервые примет Всероссийский фестиваль парапланов

Ставропольский край впервые примет Всероссийский фестиваль парапланов

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1395 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version