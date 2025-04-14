Вестник Кавказа

Налаживание особых отношений с Россией приоритетно для Абхазии – Сухум

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Развитие особых российско-абхазских отношений одна из главных задач МИД Абхазии и, в частности, нового министра Олега Барцица, заявил президент.

Власти Абхазии должны работать прежде всего над расширением особых отношений с Россией – именно это входит в число ключевых задач абхазского МИД. Такое заявление сделал глава республики Бадра Гунба.

Президент выступил во время представления коллективу внешнеполитического ведомства Абхазии его нового главу – Олега Барцица.

Он напомнил, что именно Россия признала независимость Абхазии, воплотив в жизнь мечту, которую абхазский народ лелеял на протяжении столетий.

"Поэтому наращивание этих взаимоотношений – одно из важных направлений"

– Гунба

Он также напомнил, что новый министр на протяжении многих лет возглавлял торгпредство России в Абхазии. Гунба уверен, что полученные навыки Барциц сможет применить и в новом кресле.

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