Налаживание особых отношений с Россией приоритетно для Абхазии – Сухум

Развитие особых российско-абхазских отношений одна из главных задач МИД Абхазии и, в частности, нового министра Олега Барцица, заявил президент.

Власти Абхазии должны работать прежде всего над расширением особых отношений с Россией – именно это входит в число ключевых задач абхазского МИД. Такое заявление сделал глава республики Бадра Гунба.

Президент выступил во время представления коллективу внешнеполитического ведомства Абхазии его нового главу – Олега Барцица.

Он напомнил, что именно Россия признала независимость Абхазии, воплотив в жизнь мечту, которую абхазский народ лелеял на протяжении столетий.

"Поэтому наращивание этих взаимоотношений – одно из важных направлений"

– Гунба

Он также напомнил, что новый министр на протяжении многих лет возглавлял торгпредство России в Абхазии. Гунба уверен, что полученные навыки Барциц сможет применить и в новом кресле.