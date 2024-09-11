Вестник Кавказа

Начинающий водитель-лихач врезался в забор на Ставрополье

Начинающий водитель-лихач врезался в забор на Ставрополье
© Фото: Госавтоинспекция Ставрополья
Молодой, но уже неоднократно нарушавший правила водитель устроил ДТП в Предгорном районе. В аварии пострадал только он сам. Уже известна причина дорожного происшествия.

Машина врезалась в забор и в дерево ночью в Предгорном районе, рассказали в ставропольской Госавтоинспекции.

Авария случилась в четверг, в 00.40 мск, в селе Юца. Молодой мужчина, ехавший за рулем "Киа", выбрал небезопасную скорость. В результате машина слетела с дороги и остановилась, врезавшись в забор и дерево.

В результате водитель, житель Пятигорска 22 лет, получил травму головы. Его пришлось госпитализировать.

Правоохранители выяснили, что парень водит машину всего полгода. Однако за этот срок его уже пять раз привлекали к административной ответственности.

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