Начальник Генштаба азербайджанский армии принял делегацию турецких военных

Опубликовано: 14:41, 8 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Минобороны Азербайджана

Первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев принял находящуюся в Азербайджане делегацию во главе с начальником разведки Генерального штаба Туреции генерал-полковником Исмаилом Гюнайдыном.

Сегодня первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся в Азербайджане с дружественным визитом делегацией во главе с начальником разведки Генерального штаба Турецкой Республики генерал-полковником Исмаилом Гюнайдыном, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

В ходе встречи стороны особо отметили развитие взаимодействия между армиями двух стран и сотрудничества в области военной разведки.

Также в ходе встречи представители оборонных ведомств двух братских стран обсудили перспективы развития военного сотрудничества и ряд других вопросов.