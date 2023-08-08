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Начальник Генштаба азербайджанский армии принял делегацию турецких военных

Начальник Генштаба азербайджанский армии принял делегацию турецких военных
© Фото: Минобороны Азербайджана
Первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев принял находящуюся в Азербайджане делегацию во главе с начальником разведки Генерального штаба Туреции генерал-полковником Исмаилом Гюнайдыном.

Сегодня первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся в Азербайджане с дружественным визитом делегацией во главе с начальником разведки Генерального штаба Турецкой Республики генерал-полковником Исмаилом Гюнайдыном, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

В ходе встречи стороны особо отметили развитие взаимодействия между армиями двух стран и сотрудничества в области военной разведки.

Также в ходе встречи представители оборонных ведомств двух братских стран обсудили перспективы развития военного сотрудничества и ряд других вопросов.

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