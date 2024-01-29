Наблюдатель в Агалы: мы видим, что люди счастливы голосовать на выборах президента

В этом году в Азербайджане рекордное количество внутренних наблюдателей на выборах президента, ведь впервые голосование проходит и на освобожденных землях Карабаха и Восточного Зангезура. "Вестник Кавказа" поговорил с одним из них, членом ветеранской организации Вугаром Магеррамовым о значении этих выборов для страны и азербайджанского народа.

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Граждане Азербайджана с удовольствием идут сегодня голосовать на президентских выборах, и особенно это заметно на освобожденных территориях, где выборы президента проходят впервые. О том, как голосуют люди в первом возрожденном после Карабахской войны селе Агалы (Зангиланский район), корреспонденту "Вестника Кавказа" рассказал наблюдающий за голосованием член Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил Азербайджанской Республики Вугар Магеррамов.

"Первый раз в жизни мы голосуем на освобожденных землях. Это праздник для нас, для всех азербайджанцев. Праздник, потому что впервые наша страна идет на выборы в условиях полной территориальной целостности. Три десятилетия наши земли были оккупированы армянскими захватчиками, но наша доблестная армия во главе с главнокомандующим Ильхамом Алиевым одержала победу. И мы, весь народ, празднуем сегодня эту победу", - прежде всего сказал он.

"Представьте, как люди радуются здесь, в селе освобожденного Зангиланского района. Я сам из Баку, мы приехали сегодня наблюдать за выборами, но и я очень рад, что мы освободили свои территории. Это наши земли, здесь жили наши предки. Весь азербайджанский народ радуется сегодня, что Карабах и Восточный Зангезур свободны от оккупантов. Я знаю, что многие наши друзья, дружественные страны тоже рады этому, потому что восторжествовала справедливость", - подчеркнул Вугар Магеррамов.

Наблюдатель отметил, что в Агалы прибыла большая делегация внутренних наблюдателей. "Мы все из разных общественных организация. Моя группа – из Организации ветеранов войны, труды и ВС. Мы работаем на волонтерских началах, приехали наблюдать, как проводят выборы. Сам я тоже сейчас будут голосовать, привез с собой открепительное", - сообщил он.

Также член ветеранской организации высоко оценил то, что президент Ильхам Алиев проголосовал сегодня в освобожденном Ханкенди. "Это втройне для нас радость, что президент сегодня голосует в Ханкенди. Это уму непостижимо. Это радость для всех здравомыслящих людей планеты", - заключил Вугар Магеррамов.