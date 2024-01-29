Наблюдатель от РФ: на выборах президента Азербайджана сенсационно высокая явка

Внеочередные президентские выборы 7 февраля 2024 года войдут в историю Азербайджана благодаря необычайной активности избирателей. По прогнозам, подавляющее большинство голосов сегодня было отдано за действующего президента Ильхама Алиева.

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Весь день сегодня граждане Азербайджана стоят в очередях у избирательных участков, чтобы отдать свои голоса на внеочередных президентских выборах. Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" наблюдатель от России, директор Института политических исследований Сергей Марков, активность избирателей объясняется уникальными историческими обстоятельствами выборов – они впервые проходят на всей территории Азербайджана.

"То, что мы видим, наблюдая за выборами, необычно с точки зрения активности голосования. Возможно, мы увидим некие сенсационные результаты, и уже точно сенсационными являются высокие проценты явки. Они существенно выше, чем на предшествовавших выборах", - констатировал он.

"Это, конечно, связано с уникальностью сегодняшних выборов. Они впервые проходят на всей территории Азербайджана, включая Карабах и Восточный Зангезур. Сбылось то, к чему стремился азербайджанский народ на протяжении многих десятилетий, и по сути для избирателей текущее голосование – это символический способ еще раз провозгласить, что Карабах – это Азербайджан", - сообщил Сергей Марков.

"Из-за этого очень высокая явка, здесь на всех избирательных участках, какие мы посетили, стоят большие очереди. По всей видимости, можно прогнозировать, что явка превысит 80%, а голосование за президента Ильхама Алиева будет более 90%. Такая безупречная победа на выборам будет проявлением того, что Ильхам Алиев из разряда популярных, успешных государственных деятелей перешел в разряд национальных героев", - подчеркнул наблюдатель от РФ.

Политолог добавил, что результаты выборов позволят гарантировать дальнейшее развитие и процветание Азербайджана. "Выборы являются путем в будущее. Конечно, они позитивно повлияют на последующую жизнь республики. Не в последнюю очередь потому, что проработанная эффективная политика государства сохраняется, так как побеждает действующий президент", - заключил он.