Наблюдатель от АСЕАН: мы впечатлены организацией выборов в Азербайджане

Выборы президента Азербайджана, которые прошли 7 февраля, были организованы на очень высоком уровне и проводились максимально прозрачно. Своими впечатлениями с "Вестником Кавказа" поделился наблюдатель от АСЕАН Санья Прасеут.

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Президентские выборы в Азербайджане прошли на очень высоком уровне и с максимальной степенью прозрачности, заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" наблюдатель от АСЕАН Санья Прасеут.

Он подчеркнул, что вместе с другими наблюдателями был впечатлен тем, как организован выборный процесс.

"Накануне мы с самого утра наблюдали за ходом голосования на президентских выборах. Надо сказать, мы были очень впечатлены тем, как выборы проходили. Мы побывали на шести избирательных участках, и всюду организация избирательного процесса была на самом высоком уровне. Везде соблюдался установленный законодательством порядок, все замечательно исполняли свои обязанности. А жители Азербайджана очень активно участвовали. Это доказательство того, что Азербайджан – демократическое государство. Демократия означает активность граждан, их вовлеченность в процесс выборов, что мы и увидели накануне", – пояснил Санья Прасеут.

"Также мы наблюдали, что выборы организованы максимально прозрачно и грамотно. Всем, кто приходил на избирательные участки, не просто вручали бюллетень после регистрации, но и объясняли всю процедуру. Абсолютная прозрачность подтверждает отличную подготовку к событию со стороны Центральной избирательной комиссии. Мы хотим поздравить ЦИК с хорошей организацией. Мы получили доказательства, что выборы были прозрачными и прекрасно организованными", – указал представитель АСЕАН.

Наблюдатель от своего лица и от лица коллег поздравил азербайджанский народ с прошедшим событием. "Хочу подчеркнуть, что у граждан есть право голосовать так, как они хотят, и мы должны уважать их право. Мы в АСЕАН стремимся к тому, чтобы избирательное право было обеспечено, чтобы у людей была возможность выбрать любого кандидата большинством голосов – кандидата, которые представляет их интересы и будет работать для граждан, на благо страны и процветание азербайджанского народа", – заключил Санья Прасеут.

Напомним, по последним данным ЦИК АР, на выборах лидирует Ильхам Алиев с 92,05% голосов. На данный момент обработано 93,95% бюллетеней.