Наблюдатель из Замбии: выборы в Азербайджане обеспечивают демократию 

Сегодня в Баку проходят внеочередные президентские выборы. Замбийский наблюдатель Эдвард Мваба Ндалама поделился с "Вестником Кавказа" своими впечатлениями от организации выборов и хода голосования.

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Азербайджан организовал внеочередные президентские выборы безупречно с точки зрения принципов демократии, заявил в беседе с корреспондентами "Вестника Кавказа" международный наблюдатель, политик из Замбии Эдвард Мваба Ндалама.

"С самого начала голосования мы видим, как хорошо организованы выборы в Азербайджане. Голосование проходит мирно и активно – уже на открытии в 8:00 у участков собралось большое число людей, желающих проголосовать", - констатировал он.

"Я могу сказать, что это очень хорошо для демократии Азербайджана, что люди хотят проголосовать и таким образом определить дальнейшее будущее своего государства", - подчеркнул Эдвард Мваба Ндалама.

"С точки зрения взаимодействия с международными наблюдателями работа в Азербайджане устроена безупречно. Нам были предоставлены все необходимые документы по голосованию, мы можем свободно, беспрепятственно наблюдать за ходом выборов. В целом все сделано очень хорошо и красиво", - сказал наблюдатель от Замбии.

Также гость Азербайджана отметил красоту республики и ее столицы – Баку.