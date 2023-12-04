Набережную Севастополя обновят к октябрю

Окрестности приморской набережной Севастополя пока закрыты для туристов и жителей города до октября – городским властям фактически приходится заново создавать ее инфраструктуру после "шторма века", рассказал глава города.

Власти Севастополя активно приводят в порядок полностью уничтоженную "штормом века" осенью 2023 года и отремонтированную в минувшем 2024 году приморскую набережную в селе Андреевка: ожидается, что работы будут завершены к октябрю текущего 2025 гола, написал в своем Telegram-канале губернатор города федерального значения Михаил Развожаев.

Сейчас здесь проводят работы по комплексному благоустройству территории, которые ведутся по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", написал градоначальник.

"Все благоустройство будет выполнено в едином стиле: подрядчик уже заканчивает установку новых скамеек и урн, ещё здесь появятся теневые навесы, кабинки для переодевания, спасательные вышки, будет установлена система видеонаблюдения и освещения"

- Михаил Развожаев

Обновят строители и пляжную территорию набережной – на ней уже делают площадку с безопасным покрытием из резиновой мульчи. Для любителей активного отдыха здесь установили турники, а для пляжных завсегдатаев - прочные и удобные гамаки.

Губернатор Севастополя напомнил, что за благоустройство набережной в Андреевке севастопольцы проголосовали в прошлом году.