Вестник Кавказа

Набережная в Кабардинке станет двухуровневой

Набережная в Кабардинке станет двухуровневой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
К началу сезона в Геленджике будет обновлена приморская набережная. Она станет двухуровневой и будет украшена тремя фонтанами.

Новая набережная с клумбами и фонтанами появится в пригороде Геленджика к лету.

Работы ведутся в селе Кабардинка, обновляется набережная и мост через реку. В будущем протяженность набережной составит почти 2 км.

«Набережная будет в двух уровнях, планируем установить современное стеклянное ограждение и освещение, построим три новых фонтана, создадим парковочные зоны, предусмотрено озеленение и размещение туалетов»

– глава Геленджика Алексей Богодистов

Открыть новую пешеходную зону планируется к началу летнего сезона.

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