На западе Грузии восстановили движение поездов

В Грузии продолжили движение поезда, застрявшие ранее в различных локациях из-за непогоды. Как и обещали в ГЖД, проблему удалось решить в кратчайшие сроки.

В западной части Грузии продолжили свой путь поезда, остановленные ранее из-за непогоды. Об этом рассказали в Грузинской железной дороге.

Ранее сегодня составы были вынуждены прекратить движение. Из-за неработающих подстанций контактные сети железной дороги оставались без электроэнергии.

При этом в ГЖД обещали решить проблему как можно быстрее. Гражданам также пообещали, что они могут сдать билеты и вернуть потраченные на них средства.