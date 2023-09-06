На западе Грузии появится новая футбольная академия

В городе Самтредиа, расположенном в западной части Грузии, построят новую футбольную академию. Об этом рассказал гендиректор одноименного клуба Михаил Хуцишвили.
"Скоро мы начнем новый проект – строительство футбольной академии в Самтредиа. Академия будет включать четыре поля, административный, жилой и учебный комплексы. У нас большие планы, потому что мы хотим, чтобы клуб развивался"
– гендиректор "Самтредиа"
Он подчеркнул, что академия необходима для того, чтобы через 10 лет команда на 90% состояла из своих воспитанников.
"Парадокс, что в последние годы в Самтредиа не было современной футбольной школы, и из-за этого таланты разъехались по разным городам. Когда у нас будут нормальные условия, появится прекрасное поколение"
– Михаил Хуцишвили
Ранее сообщалось, что Федерация футбола Грузии намерена возвести в Самтредиа новый футбольный центр. Благодаря этому проекту там появятся несколько стандартных полей с системой освещения и раздевалками. Вокруг полей также установят трибуны.