Вестник Кавказа

На взрывоопасную находку наткнулся житель Ингушетии

На взрывоопасную находку наткнулся житель Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Житель Ингушетии нашел схрон с боеприпасами во время земляных работ. В нем оказались снаряды к зенитной установке БМП. Ведется проверка.

Житель Назрановского района обнаружил схрон со снарядами во время проведения работ на земле, сообщает пресс-служба МВД Ингушетии.

Находка лежала на глубине 20 см. Это были два цинковых короба со следами коррозии. Мужчина в этот момент был на окраине села возле отгонного пастбища для скота.

После обнаружения он вызвал полицию, которая установила, что в коробах лежали 36 штук снарядов к зенитной установке БМП. Боеприпасы были отправлены на исследование.

Отмечается, что по факту нахождения коробов со снарядами началась проверка.

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