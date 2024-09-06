На взрывоопасную находку наткнулся житель Ингушетии

Житель Ингушетии нашел схрон с боеприпасами во время земляных работ. В нем оказались снаряды к зенитной установке БМП. Ведется проверка.

Житель Назрановского района обнаружил схрон со снарядами во время проведения работ на земле, сообщает пресс-служба МВД Ингушетии.

Находка лежала на глубине 20 см. Это были два цинковых короба со следами коррозии. Мужчина в этот момент был на окраине села возле отгонного пастбища для скота.

После обнаружения он вызвал полицию, которая установила, что в коробах лежали 36 штук снарядов к зенитной установке БМП. Боеприпасы были отправлены на исследование.

Отмечается, что по факту нахождения коробов со снарядами началась проверка.