На Военно-Грузинской дороге скопилось свыше 600 грузовиков

Более 600 грузовых машин стоят на Военно-Грузинской дороге. Все грузовики ожидают открытия дороги со стороны России. Ранее движение было приостановлено из-за непогоды.

Свыше 600 грузовых автомобилей скопились на Военно-Грузинской дороге со стороны России в ожидании возобновления движения, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения Северной Осетии.

В настоящее время в электронной очереди на въезд в Грузию стоят 663 грузовика. При этом перед КПП «Верхний Ларс», по данным на 06:00 мск, открытие дороги ожидают 100 большегрузов.

В воскресенье Военно-Грузинская дорога была закрыта для грузовиков из-за плохих погодных условий. В этот же день было запрещено передвижение всех видов транспорта.

Напомним, Военно-Грузинская дорога – единственный сухопутный маршрут, который связывает Россию с Грузией и Арменией.