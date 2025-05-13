На юге Казахстана могут построить новый авиазавод

Иностранные инвесторы заинтересовались возможностью строительства завода по производству вертолетов и дронов на юге Казахстана, возможной площадкой для будущего предприятия могут стать индустриальные зоны в Туркестанской области.

Власти Казахстана намерены за счет средств иностранных инвесторов построить в Туркестанской области страны новый завод по производству вертолетов и БПЛА, включая дроны для перевозки людей и грузов, сообщили в акимате области.

Потенциальные инвесторы уже встретились с акимом региона Нуралханом Кушеровым и обсудили инновационный проект, передает Sputnik Казахстан.

"Иностранная компания намерена инвестировать в Туркестанскую область около $290 млн. Ожидается, что завод… даст старт новым направлениям в региональной промышленности"

- акимат Туркестанской области

Руководство области гарантировало инвесторам любую поддержку на всех этапах, отметив, что это не просто проект, а шаг в будущее. Туркестанская область заинтересована в развитии таких высокотехнологичных производств, что станет важным вкладом в экономику региона, - отметил аким.

Инвесторы намерены организовать на предприятии производство гражданских специализированных дронов и вертолетов, которые будут обеспечивать логистику, сельское хозяйство, туризм, осуществлять мониторинг инфраструктуры и решать другие вопросы.