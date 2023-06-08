На туристов в Хургаде снова напала акула

Популярный египетский курорт Хургада снова облюбовали акулы: на днях недалеко от побережья курортной Хургады появилась акула-мако, которая представляет реальную угрозу для отдыхающих и способна атаковать их.

На Красном море в Египте снова появились акулы-людоеды: так, рядом с курортом Хургада, была замечена акула-мако, сообщает египетская газета Al Masry Al Youm.

Смертельно опасный хищник облюбовал остров Абу Менкар и в районе Эль-Гуны, однако без должной бдительности со стороны туристов бороться с ним нелегко – в борьбу вступили морские патрули, а туристов попросили быть бдительными, передает РИА Новости.

Должным образом обезопасили и пляжи: теперь они оборудованы вышками, которые выстроены на высоте пяти метров от уровня воды, а туристам запрещено кормить любую рыбу, носить яркие вещи и плавать в акватории.

Власти Египта начали морское патрулирование спасателей и начали проводить экологические исследования, планируя отпугнуть хищников.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", минувшим летом акула на египетском курорте Дахаб укусила девушку за плечо, пострадавшая лишилась руки. Нападение произошло на Синайском полуострове, пострадала гражданка Египта. Ранее в Хургаде тигровая акула напала на российского гражданина, он погиб.