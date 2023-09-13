Акула снова напала на человека: что произошло в Египте?

Опубликовано: 21:32, 13 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новое нападение акулы на человека произошло на курорте в Египте. Хищная рыба укусила девушку за плечо. По данным СМИ, пострадавшая лишилась руки.

Атака акулы на человека произошла сегодня в Египте на Синайском полуострове. Объектом нападения стала гражданка Египта.

Место нападения

ЧП случилось на курорте Дахаб. Он расположен на юго-востоке Синайского полуострова и представляет собой курорт "второго уровня". Россияне, как правило, предпочитают другие места, например, Хургаду.

Пострадавшая

Акула-людоед укусила купавшуюся девушку за плечо. Ее удалось спасти. Состояние раненой, которая была госпитализирована в больницу, стабилизировано.

По некоторым сведениям, из-за нападения девушка лишилась руки. Сейчас она получает всю необходимую помощь.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что делают власти?

Сразу после нападения акулу пытались загарпунить, но она скрылась на глубине. Сейчас опасного хищника ищут.

На время поисков закрыты пляжи Дахаба и соседних курортов.

Еще одна задача специалистов – выяснить, почему акула решила напасть на человека.

Нападение акулы на россиянина

Ранее в июне россиянин 1999 года рождения погиб от зубов акулы в Хургаде.

Позже стало известно, что мужчина не был туристом – он постоянно жил в Египте.