Акула снова напала на человека: что произошло в Египте?

Атака акулы на человека произошла сегодня в Египте на Синайском полуострове. Объектом нападения стала гражданка Египта.
Место нападения
ЧП случилось на курорте Дахаб. Он расположен на юго-востоке Синайского полуострова и представляет собой курорт "второго уровня". Россияне, как правило, предпочитают другие места, например, Хургаду.
Пострадавшая
Акула-людоед укусила купавшуюся девушку за плечо. Ее удалось спасти. Состояние раненой, которая была госпитализирована в больницу, стабилизировано.
По некоторым сведениям, из-за нападения девушка лишилась руки. Сейчас она получает всю необходимую помощь.
Что делают власти?
Сразу после нападения акулу пытались загарпунить, но она скрылась на глубине. Сейчас опасного хищника ищут.
На время поисков закрыты пляжи Дахаба и соседних курортов.
Еще одна задача специалистов – выяснить, почему акула решила напасть на человека.
Нападение акулы на россиянина
Ранее в июне россиянин 1999 года рождения погиб от зубов акулы в Хургаде.
Позже стало известно, что мужчина не был туристом – он постоянно жил в Египте.