На трассе М-4 "Дон" перевернулся бензовоз

Минувшей ночью донские спасатели ликвидировали последствия дорожной аварии на трассе М-4 "Дон", в которой перевернулся бензовоз с горючим – к счастью, перевозил он дизельное топливо, и возгорания не произошло.

Прошедшей ночью ростовские специалисты-спасатели ликвидировали последствия ДТП на федеральной трассе М-4 "Дон", где опрокинулся бензовоз, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

ДТП произошло в Чертковском районе на 794-м километре федеральной автотрассы – большегруз перевозил дизельное топливо, которое, к счастью, не воспламенилось, хотя залило проезжую часть на участке дороги, и его ликвидация потребовала немало времени, передает "АиФ-Ростов".

Последствия аварии устраняли 27 спасателей и 12 единиц спецтехники – им пришлось смывать дизельное топливо с проезжей части трассы и убирать бензовоз, чтобы очистить дорогу для автотранспорта.

О состоянии водителя пострадавшего грузовика не сообщается.