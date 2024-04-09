На трассе "Кавказ" "прохудился" мост

На федеральной трассе Р-217 "Кавказ" "прохудился" мост, причем его состояние таково, что трассу, крайне важную не только для жителей близлежащих селений, но и для всего региона в целом, могут в любой момент закрыть из-за ее аварийного состояния.

Жители крупного ставропольского села Кочубеевское, административного центра одноименного муниципального округа, бьют тревогу: ее причиной стало состояние моста через реку Кубань на федеральной трассе Р-217 "Кавказ", сообщили в краевом Народном фронте.

Дело в том, что на трассе, которая через село в сторону Невинномысска, есть мост, сквозь дыры в котором можно видеть саму реку – сам мост федерального значения, по нему ежедневно идут большие потоки грузового и пассажирского транспорта, хотя инженерное сооружение находится в аварийном состоянии, передает "АиФ-Ставрополье".

Местные жители пожаловались общественникам, что ремонта моста они ждут уже два года и даже поставили предупреждающие знаки, но самими работами так никто и не занимается.

В то же время сложившаяся ситуация требует срочного решения потому, что если мост выйдет из строя, то трассу просто закроют на время ремонта, что создаст огромные проблемы не только для местных жителей, которые не смогут добраться до Невинномысска иначе как в объезд и только на легковом транспорте, но и для водителей больших грузовиков, везущих товары в соседний Азербайджан.

Краевой Народный фронт уже направил обращение ставропольцев в Упрдор "Кавказ", отвечающий за состояние дороги - осталось дождаться ответа и начала ремонтных работ.

Напомним, автомобильная дорога федерального значения Р-217 "Кавказ" проходит от станицы Павловская Краснодарского края до села Яраг-Казмаляр на границе с Азербайджаном, ее протяженность составляет 1118 километров.