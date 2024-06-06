Вестник Кавказа

На строительство школ дополнительно выделят свыше 800 млн рублей на Ставрополье 

На строительство школ дополнительно выделят свыше 800 млн рублей на Ставрополье 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставропольском крае потратят более 800 млн рублей на завершение строительства нескольких школ. Средства планируется взять из краевого бюджета.

В Ставропольском крае дополнительно выделят 830 млн рублей на завершение строительных работ, которые ведутся в трех школах. Об этом сказано в сообщении, размещенном на портале органов государственной власти региона. 

Две школы располагаются в Ставрополе, а еще одна – в Ессентуках. Все работы выполняются в рамках госпрограммы "Развитие образования" нацпроекта "Образование". 

В Минстрое Ставрополья объяснили, с чем связано увеличение стоимости строительства. 

"В Ставрополе строительство школы на 825 мест ведётся на улице Чапаева и на 1550 мест – на Российском проспекте. В Ессентуках школа на 1000 мест появится в микрорайоне "Северный". Дополнительные бюджетные средства необходимы в связи с корректировкой проектной документации на объектах"

– и.о. главы ведомства Валерий Савченко 

В сообщении также подчеркивается, что за последние 10 лет в крае было построено 25 новых школ, рассчитанных на 16 тыс мест. За это время также осуществлен ремонт 44 школ. 

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