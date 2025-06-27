Вестник Кавказа

На Ставрополье в гостиничный бизнес инвестировали более 7 млрд рублей

На Ставрополье в гостиничный бизнес инвестировали более 7 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
22 туристических проекта с объемом инвестиций в 7 млрд рублей реализовали на Ставрополье.

В Ставропольском крае в 22 реализованных проекта в сфере гостиничного бизнеса инвестировали свыше 7 млрд рублей. Экономические показатели были достигнуты в период с 2023 по 2024 годы, информирует Минтуризма региона. 

Как отметили в ведомстве, в регионе строятся более 50 объектов санаторно-курортного типа, в реализацию которых привлечено порядка 97 млрд рублей. 

Сообщается, что новые объекты дадут Ставрополью около 7 тыс рабочих мест, передает "Ъ-Кавказ". 

Отмечается, что 46 проектов на стадии строительства расположены в Кавказских Минеральных Водах.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1135 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.