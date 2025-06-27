На Ставрополье в гостиничный бизнес инвестировали более 7 млрд рублей

22 туристических проекта с объемом инвестиций в 7 млрд рублей реализовали на Ставрополье.

В Ставропольском крае в 22 реализованных проекта в сфере гостиничного бизнеса инвестировали свыше 7 млрд рублей. Экономические показатели были достигнуты в период с 2023 по 2024 годы, информирует Минтуризма региона.

Как отметили в ведомстве, в регионе строятся более 50 объектов санаторно-курортного типа, в реализацию которых привлечено порядка 97 млрд рублей.

Сообщается, что новые объекты дадут Ставрополью около 7 тыс рабочих мест, передает "Ъ-Кавказ".

Отмечается, что 46 проектов на стадии строительства расположены в Кавказских Минеральных Водах.